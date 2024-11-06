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أحمد جودة - القاهرة - «خطاب الهزيمة» كامالا هاريس تعترف بهزيمتها أمام العالم

عاجل- بعد قليل.. كامالا هاريس تسدل الستار على حلم الرئاسة بخطاب مؤثر وصريح عن الهزيمة.. أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين في حملة مرشحة الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بأنها تُعد الآن لخطاب الهزيمة. من المتوقع أن تتصل هاريس بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم لتهنئته بفوزه في الانتخابات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».



انتصارات ترامب في الولايات الحاسمة

فاز دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن (10 أصوات) مما رفع حصيلته إلى 277 صوتًا في المجمع الانتخابي، متجاوزًا العدد المطلوب للفوز وهو 270 صوتًا. هذا الانتصار في ويسكونسن جاء بعد سلسلة من الانتصارات في ولايات متأرجحة، حيث حصد ترامب 6 من أصل 10 ولايات متأرجحة قبيل فوزه الأخير بولاية ويسكونسن.

الانتصارات المتتالية في الولايات الرئيسية

بدأت رحلة ترامب نحو الفوز بتحقيق 248 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد فوزه بولايات يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتًا)، وأيداهو (4 أصوات)، بينما حصلت كامالا هاريس على 201 صوت فقط بعد تفوقها في ولايات واشنطن (12 صوتًا)، كاليفورنيا (54 صوتًا)، وأوريجون (8 أصوات).

ثم ارتفعت حصيلة ترامب إلى 270 صوتًا بعد فوزه في ولايتي ألاسكا (3 أصوات) وبنسلفانيا (19 صوتًا). هذا التفوق في الولايات المتأرجحة، مثل تكساس (40 صوتًا)، أوهايو (17 صوتًا)، فلوريدا (30 صوتًا)، جورجيا (16 صوتًا)، ونورث كارولينا (16 صوتًا)، كان حاسمًا في تحقيق فوزه النهائي.

الولايات التي حسمت السباق

- تكساس: 40 صوتًا

- أوهايو: 17 صوتًا

- فلوريدا: 30 صوتًا

- جورجيا: 16 صوتًا

- نورث كارولينا: 16 صوتًا

- ويسكونسن: 10 أصوات

ردود الفعل والاستعدادات المستقبلية

تعتبر هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسية في التاريخ الأمريكي الحديث، حيث شهدت حملات مكثفة ومشاركة شعبية واسعة. استعداد كامالا هاريس لإلقاء خطاب الهزيمة يعكس الروح الديمقراطية وقبول النتائج مهما كانت. من المتوقع أن تركز الفترة القادمة على الانتقال السلمي للسلطة وتجهيز الإدارة الجديدة لترامب لفترته الثانية في الرئاسة.