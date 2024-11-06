‏الرئيس العراقي يهنئ ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ ‏الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، المرشح الجمهوري دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.