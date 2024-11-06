نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من "هاريس" على فوز ترامب في انتخابات أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت المرشحة الديمقراطية في انتخابات أمريكا 2024 كامالا هاريس، منشورًا عبر "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد ترامب بالظهور.

وقالت هاريس: "التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى"، لافتة إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت "شكرا لكم".

ولم تخرج هاريس حتى هذه اللحظة للتعليق بشكل رسمي على فوز المرشح دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تخرج في خطاب للتعليق وتهنئة "ترامب" خلال الساعات القليلة المقبلة.

"دعونا ننام والصباح رباح".. أول تعليق من حملة هاريس على موعد إعلان نتائج الانتخابات

وقالت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس إنها لم تتوقع إعلان نتيجة السباق الليلة وأن مرشحتهم لا يزال أمامها طريق نحو النصر.

وبحسب CNN كتبت أن "التقارب في السباق هو بالضبط ما أعددنا له. بينما نواصل رؤية البيانات تتدفق من ولايات حزام الشمس، فقد علمنا طوال الوقت أن أوضح طريق لدينا للحصول على 270 صوتا انتخابيا يقع عبر ولايات الجدار الأزرق. ونحن نشعر بالرضا عما نراه".

وأشارت إلى إنه من غير المرجح أن تظهر النتائج إلا بعد ساعات من الآن، مضيفة: "كنا نقول منذ أسابيع أن هذا السباق قد لا يتم حسمه الليلة. أولئك منكم الذين كانوا موجودين في عام 2020 يعرفون هذا جيدا: يستغرق فرز جميع الأصوات وقتا، وسيتم فرز جميع الأصوات. هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا".

وأضافت: "هذا هو ما بنينا من أجله، لذا دعونا ننهي ما أمامنا الليلة، ونحصل على قسط من النوم، ونستعد للإغلاق بقوة غدا".