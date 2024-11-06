عاجل - بالأرقام.. عدد أصوات ترامب مقابل كامالا هاريس مباشـر الآن في انتخابات أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بالأرقام.. عدد أصوات ترامب مقابل كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية بإحصاء CNN

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية 2024 بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكونسن التي تمثل ساحة معركة رئيسية، حسبما تتوقع شبكة CNN، وبهذا فإنه يحصل على 276 صوتا بالمجمع الانتخابي ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لتوقعات CNN.

عدد أصوات ترامب مقابل كامالا هاريس في انتخابات أمريكا 2024

وننشر إليكم بالأرقام عدد الأصوات للمرشحين حتى الساعة 1:40 بعد الظهر بتوقيت القاهرة:

ترامب: 71،081،342 مليون صوت بنسبة 51%.

هاريس: 65،987،090 مليون صوت بنسبة 47.4%

عدد أصوات ترامب مقابل كامالا هاريس في انتخابات أمريكا 2024

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فوزه في خطاب بمقر حملته الانتخابية، فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، في الوقت الذي لم تظهر فيه نتائج رسمية بعد للفائز بالانتخابات الأمريكية 2024.

وقال ترامب: "صنعنا التاريخ اليوم وحققنا انتصارا سياسيا وأشكر الشعب الأمريكي.. أمريكا اعطتنا تكليفا عظيما واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ، ويبدو أيضا أننا سنحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي".

ووفقا لإحصاء شبكة CNN فإن ترامب حصل على 266 صوتا بالمجمع الانتخاب مقابل 188 لهاريس حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وتوقعت CNN كذلك فوز ترامب في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا التي تعتبر ساحة المعركة.