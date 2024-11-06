عاجل - إندبندنت: ترامب يصبح أول رئيس مدان يفوز في انتخابات أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - فاز دونالد ترامب بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض بعد فوزه فى الانتخابات الأمريكية 2024، ليصبح أول مدان يُنتخب رئيسًا في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك ثانى شخص يُنتخب لأعلى منصب في أمريكا لفترات غير متتالية.

وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن فوزه كان "انتصارًا سياسيًا لم تشهده بلادنا من قبل" عندما خاطب مؤيديه صباح الأربعاء بعد أن كان من المتوقع أن يفوز بـ ولاية بنسلفانيا وأغلق طريق نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى البيت الأبيض بمنعها من الوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا.

وفي حديثه من مركز مؤتمرات ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث أقامت حملته حفل متابعة الانتخابات، شكر ترامب الشعب الأمريكي على "الشرف الاستثنائى" لانتخابه الرئيس السابع والأربعين بالإضافة إلى ولايته السابقة كرئيس الخامس والأربعين.

وقال ترامب، الذى تعهد بأن تكون ولايته الثانية "العصر الذهبي لأمريكا حقًا"، "سأقاتل من أجلكم ومن أجل أسركم ومستقبلكم. سأقاتل من أجلكم كل يوم بكل نفس في جسدي. لن أرتاح حتى نسلم أمريكا القوية والآمنة والمزدهرة التي يستحقها أطفالنا، والتي تستحقونها".

وقال "هذا نصر رائع للشعب الأمريكي سيسمح لنا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".