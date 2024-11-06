نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يعود للبيت الأبيض.. فوز تاريخي يعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزًا تاريخيًا، متغلبًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، التي جرت في 5 نوفمبر، وأعاد الانتصار ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية غير متتالية، بعد خسارته في انتخابات 2020.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية كلمات الفوز التي أعلنها ترامب عقب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأبرز رسائل التهنئة من قادة وزعماء العالم وأول المهنئين لترامب عقب فوزه.

خطاب النصر لدونالد ترامب

قال دونالد ترامب، في أول خطاب له، أمام أنصاره في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، إن الانتخابات الحالية نجحت في تشكيل أكبر تحالف سياسي في تاريخ الولايات المتحدة، يضم العرب والمسلمين، والأفارقة.

وأكد ترامب - الذي أعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية 2024- أنه سيقوم بوقف الحروب، قائلًا: «سوف نوقف الحروب ولن نبدأها»، مضيفًا: «لم يكن لدينا حروب في ولايتي الأولى، فقط هزمنا داعش».

وأشار إلى أن أمريكا ستدخل عصرًا ذهبيًا، مضيفًا: «حققنا نصرا سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، مؤكدًا: «حققنا نصرا سياسيا لا مثيل له».

وتابع: «تجاوزنا كل المعوقات وحققنا أروع إنجاز سياسي»، مؤكدًا: «فزت في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة».

المهنئون بفوز ترامب حول العالم

هنأ مجموعة من الرؤساء والقادة حول العالم، دونالد ترامب، الأربعاء، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس الـ47.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس قائمة المهنئين حيث كتب على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس دونالد ترامب".

بدوره، هنأ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ترامب، قائلا: "سنطبق معا منهج السلام بالقوة الذي يجعل السلام العادل قريبا في أوكرانيا".



وأضاف: "نحن مهتمون بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي المتبادل المنفعة والذي سيعود بالنفع على بلدينا. إن أوكرانيا، باعتبارها واحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا، ملتزمة بضمان السلام والأمن على المدى الطويل في أوروبا والمجتمع عبر الأطلسي بدعم من حلفائنا".

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض.

وقال نتنياهو إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأميركا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا".

كما هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، ترامب مؤكدا أنه سيبقي الحلف "قويا".

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "أتطلع للعمل مع ترامب وسوف تستمر العلاقة بين بلدينا في الازدهار".



في السياق، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "نتطلع لتجديد تعاوننا وتعزيز العلاقات بين الهند والولايات المتحدة".

كما هنأ رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية قائلا: "إنه فوز كان العالم بأمسِّ الحاجة إليه".

وجاء في قائمة المهنئين:

أمير قطر هنأ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

أردوغان يهنّئ "صديقه" ترامب بعد إعلان الجمهوري فوزه بالبيت الأبيض.

فون دير لايين تهنّئ ترامب وتؤكد أهمية العلاقات الأوروبية الأميركية.

حماس بعد إعلان ترامب فوزه بالبيت الأبيض: يجب "وقف الدعم الأعمى" لإسرائيل.

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية وقال إنها يتطلع إلى التعاون المشترك.

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني ترامب بعد فوزه، مضيفة أن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.

رحب وزيران ينتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بفوز ترامب، وكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على موقع إكس: "نعم، حفظ الله ترامب"، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".



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