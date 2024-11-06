نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتنياهو يهنئ دونالد ترامب على “العودة التاريخية” بفوزه في الانتخابات الأمريكية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تهانيه للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد إعلان الأخير فوزه في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وجاءت تهنئة نتنياهو من خلال منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث وصف فوز ترامب وميلانيا بأنه “أعظم عودة في التاريخ”.

وقال نتنياهو في رسالته: “عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، أهنئكما على أعظم عودة في التاريخ”، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل “بداية جديدة لأمريكا والتزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا”.

وأضاف نتنياهو أن فوز ترامب يعد “انتصارًا كبيرًا” على حد وصفه، مما يعزز الصداقة الوثيقة بين نتنياهو وعائلة ترامب.

وفي سياق متصل، كان ترامب قد أعلن فوزه في خطاب ألقاه أمام الآلاف من جمهوره في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث وصف الفوز بأنه حدث تاريخي، مضيفًا أنه يتعهد بتصحيح وضع الحدود الأمريكية ومعالجة التحديات التي تواجهها البلاد.