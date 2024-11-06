نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي يهنئ دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية 2024 ويؤكد على تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئته للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد إعلان الأخير فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وجاءت تهنئة الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أعرب عن أطيب تمنياته لترامب بالتوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي.

وقال الرئيس السيسي في رسالته: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي”.

كما أكد الرئيس السيسي تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين، والعمل سويًا من أجل إحلال السلام والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأشار السيسي إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن البلدين قدما على مدى السنوات نموذجًا للتعاون المثمر، ونجحا في تحقيق المصالح المشتركة بينهما.

واختتم السيسي كلمته بالتعبير عن أمله في مواصلة هذا التعاون في ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يعزز السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.