نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: "لن أطلق رصاصة واحدة".. تعهدات بوقف الحروب الدولية ودعوات للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب عن تعهده بالعمل على إنهاء الحروب الدولية والصراعات العالمية، مؤكدًا على سعيه لتحقيق السلام والاستقرار. قال ترمب في تصريحه: "لن أطلق رصاصة واحدة"، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تجنب الصراعات المسلحة وتحقيق أهداف السياسة الخارجية من خلال الدبلوماسية والتعاون الدولي.

وقد قوبل هذا التعهد بترحيب دولي، حيث هنآه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.