عاجل أمير قطر: أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تهانيه الحارة للرئيس المنتخب دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها الأمير تميم إلى الرئيس المنتخب، معبرًا فيها عن أمنياته بالنجاح في قيادة الولايات المتحدة نحو مستقبل مزدهر.

كما أكد أمير قطر على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب، واستمرار التعاون المثمر في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين.

كان أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. جاء هذا بعد فوزه في ولاية ويسكونسن التي أضافت 10 أصوات إلى مجموع صوته الانتخابي الذي بلغ 270 صوتًا، بعد أن فاز في عدة ولايات حاسمة.

تمكن ترامب من حسم السباق بفوزه في 7 ولايات متأرجحة، مما عزز من فرصه في الفوز أمام منافسته هاريس التي حصلت على 234 صوتًا فقط، بعد فوزها في ولاية مينيسوتا (10 أصوات). فوز ترامب في ولايات مثل ألاسكا (3 أصوات) وبنسلفانيا (19 صوتًا) منحته 22 صوتًا إضافيًا، ليصبح مجموع ما حققه 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ترامب حصل على تقدم كبير في السباق بعد فوزه في 6 من أصل 10 ولايات متأرجحة، قبيل فوزه الأخير في ولاية ويسكونسن، مما ساعده في تحقيق الريادة في كل من المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي.

بعد فوزه في ولايات يوتا (6 أصوات)، جورجيا (16 صوتًا)، وأيداهو (4 أصوات)، بلغ إجمالي أصوات ترامب في المجمع الانتخابي 248 صوتًا. في المقابل، حصلت منافسته كامالا هاريس على 201 صوت، بعدما فازت في ولايات كاليفورنيا (54 صوتًا)، واشنطن (12 صوتًا)، وأوريجن (8 أصوات).

ترامب كان قد حصد 222 صوتًا بعد فوزه في ولايات نورث كارولينا (16 صوتًا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتًا)، كانساس (6 أصوات)، ومونتانا (4 أصوات)، بينما حصلت هاريس على 105 أصوات فقط.

وقد تمكن ترامب من تحقيق فوز حاسم في العديد من الولايات، بما في ذلك تكساس (40 صوتًا)، نيفادا (5 أصوات)، ولويزيانا (8 أصوات)، إضافة إلى فوزه في ولايات ميسوري (10 أصوات) وألاباما (9 أصوات)، مما عزز موقفه بشكل كبير في المجمع الانتخابي.