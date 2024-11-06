نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ترامب يعلن عن إغلاق الحدود الأمريكية ورفض الهجرة غير الشرعية بعد فوزه في انتخابات 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دونالد ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في بالم بيتش بولاية فلوريدا، فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وأعلن عن خطة لإغلاق الحدود الأمريكية في إطار سياسته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب إنه لن يسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وأضاف أن حكومته ستعمل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

وأشار ترامب إلى أنه يهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على التعافي، مؤكدًا أن حماية حدود البلاد ستكون أولوية في ولايته الثانية.

وقال: “سنساعد بلدنا على التعافي ونحمي حدودنا”، مما يعكس التزامه بمواقفه السابقة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الوطني.

جاء هذا التصريح بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز ترامب في الانتخابات، وهو ما أكده بنفسه في خطابه، مما أثار حماسة أنصاره الذين تجمعوا في فلوريدا للاحتفال بهذا الإنجاز.