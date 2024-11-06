عاجل - فوز الديمقراطي بوب فيرجسون بمنصب حاكم واشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - فاز بوب فيرجسون، المرشح الديمقراطي، بمنصب حاكم ولاية واشنطن. هذا الفوز يعكس دعمًا متزايدًا للحزب الديمقراطي في المنطقة، حيث تمكن فيرجسون من حسم السباق لصالحه بعد منافسة محتدمة. يعتبر هذا الانتصار مهمًا على مستوى الانتخابات المحلية ويعزز مكانة الحزب في منطقة شمال غرب الولايات المتحدة، حيث تشهد واشنطن تقلبات سياسية منذ عدة سنوات.

يُعد بوب فيرجسون شخصية معروفة في الولاية، حيث شغل منصب المدعي العام للولاية قبل أن يترشح للحكم. وقد قوبل فوزه بتأييد واسع من المواطنين الذين يثقون في سياساته وبرامجه الموجهة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي في الولاية.

ترامب يحسم نتائج التصويت في 23 ولاية

على صعيد آخر، استمر دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، في تحقيق نتائج قوية في العديد من الولايات الأمريكية. فقد تمكن من حسم نتائج التصويت في 23 ولاية، تشمل ولايات تقليدية مثل إنديانا وكنتاكي وفلوريدا وألاباما، بالإضافة إلى الولايات الجنوبية والغربية مثل تكساس، كارولينا الجنوبية، وآيوا. تُعد هذه الولايات معاقل تاريخية للحزب الجمهوري، حيث تشتهر بتوجهاتها المحافظة ودعمها المستمر للمرشحين الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.

وبالرغم من أن ترامب يحقق تقدمًا ملحوظًا في هذه الولايات، التي بلغ عدد أصواتها الانتخابية 230 حتى الآن، إلا أن فريقه الانتخابي يدرك أن الطريق إلى البيت الأبيض لا يمر فقط عبر الولايات الحمراء، بل يتطلب الفوز بالولايات المتأرجحة الحاسمة.

هاريس تحسم الولايات الزرقاء

من ناحية أخرى، تمكنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابقة والمرشحة الديمقراطية، من الفوز في عدة ولايات تقليدية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وماساتشوستس وديلاوير. هذه الولايات تمثل قاعدة ثابتة للديمقراطيين، مما منح هاريس حتى الآن 205 أصوات انتخابية. ومع اقتراب السباق من نهايته، يظل المشهد الانتخابي محتدمًا، حيث أن هاريس بحاجة إلى 65 صوتًا إضافيًا لتحقيق النصر، ما يجعل المعركة أكثر إثارة بين الطرفين.

الولايات المتأرجحة في دائرة الضوء

تتركز الأنظار الآن على الولايات المتأرجحة، وهي الولايات التي يمكن أن تقلب الموازين وتحدد الفائز في الانتخابات. تشمل هذه الولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا. تُمثل هذه الولايات ساحة المنافسة الكبرى بين ترامب وهاريس، حيث يسعى كل مرشح للفوز بأصوات الناخبين المستقلين، الذين يمكن أن يغيروا مجرى الانتخابات في اللحظات الأخيرة.

هذه الولايات تمثل المفتاح لحسم السباق، حيث يجب على المرشح الذي يسعى للفوز بالبيت الأبيض أن يحصل على 270 صوتًا انتخابيًا. وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات فرز الأصوات، تظل هذه الولايات محل تركيز الحملات الانتخابية.

تأخر إعلان النتائج

بينما انتهت عملية التصويت في بعض الولايات الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، إلا أن عمليات فرز الأصوات استمرت طوال الليل، مما يعني أن إعلان الفائز قد يستغرق عدة أيام. كما شهدت الانتخابات مشاركة واسعة من الناخبين، مما جعل السباق أكثر إثارة وتعقيدًا. ترامب، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في فلوريدا، أكد أنه سيتقبل النتيجة إذا كانت الانتخابات عادلة، بينما دعت هاريس الناخبين عبر منصة "إكس" إلى البقاء في الطوابير لضمان حقهم في التصويت.

سباق الرئاسة الأمريكية: صراع محتدم

في النهاية، يظل السباق نحو البيت الأبيض مفتوحًا تمامًا بين ترامب وهاريس. على الرغم من التقدم الواضح لترامب في بعض الولايات، فإن فوز هاريس في الولايات الزرقاء يعني أن السباق لا يزال قائمًا على قدم وساق. تتجه الأنظار الآن إلى الولايات المتأرجحة، حيث سيتحدد الفائز بناءً على توجهات الناخبين في هذه المناطق الحاسمة.