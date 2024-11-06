نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انتخابات أمريكا 2024.. هاريس تفاجئ ترامب وتتقدم في النتائج الأولية بالولايات المتأرجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في 3 ولايات متأرجحة بعد فرز نسبة من الأصوات، بينما يتقدم دونالد ترامب في ولاية جورجيا المتأرجحة فقط حتى الآن، حسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

ونستعرض نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولايات المتأرجحة:

جورجيا

تم فرز 44% من الأصوات.

ترامب 55%.

هاريس 44%.

نورث كارولينا

تم فرز 10% من الأصوات.

هاريس 52%.

ترامب 46%.

بنسلفانيا

تم فرز 8% من الأصوات.

هاريس 72%.

ترامب 27%.

ميشيجان

تم فرز 4% من الأصوات.

هاريس 60%.

ترامب 37%.

ويواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب التقدم في بعض الولايات ضمن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، واستطاع التفوق بـ111 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 72 صوتا لـ "هاريس".

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بدء ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 (بتوقيت القاهرة)، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 80 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. ووفقا لتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا (10:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

كما يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 عضوا، وستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأمريكية).