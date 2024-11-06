عاجل - انتخابات أمريكا 2024.. ترامب يتقدم على هاريس بعد فرز 17 ولاية

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت نتائج انتخابات أمريكا 2024 في الظهور، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في سباق محتدم نحو البيت الأبيض، حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

انتخابات أمريكا 2024

وبعد فرز الأصوات في 17 ولاية أمريكية يظهر أن ترامب يتقدم على منافسته الديمقراطية هاريس.

الولايات التي فاز بها ترامب

ومع بدء ظهور النتائج فاز دونالد ترامب بـ10 ولايات في أولى النتائج المعلنة من انتخابات 2024، وهي:-

إنديانا

فرجينيا الغربية

كنتاكي

ميسوري

ميسوري أوكلاهوما

ميسيسيبي

ألاباما

فلوريدا

كارولينا الجنوبية

تينيسي

الولايات التي فازت بها هاريس

وأما المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فازت بـ7 ولايات كأولى النتائج المعلنة في الانتخابات الأمريكية وهي:-

إلينوي

ميريلاند

نيوجيرسي

كونيتيكت

ماساتشوستس

فيرمونت

ماين

ترامب يواصل الفوز

ويواصل ترامب التقدم في بعض الولايات ضمن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية هاريس، واستطاع التفوق بـ111 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 72 صوتا لـ«هاريس».

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بدء ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 (بتوقيت القاهرة)، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، ولكن نحو 160 مليونا منهم فقط مسجلون، ومع ذلك تسمح نصف الولايات الـ50 تقريبا في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، في حين يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية. كما صوت أكثر من 80 مليون شخص بالفعل عبر البريد أو بالتصويت الحضوري المبكر.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. ووفقا لتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحًا (10:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة 1 صباحًا (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

كما يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 عضوا، وستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأمريكية).