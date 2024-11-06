نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يتقدم بفارق كبير في كارولينا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت النتائج الأولية تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير في ولاية كارولينا الجنوبية، وهو ما يعزز موقعه في إحدى الولايات التي تعد معقلًا تقليديًا للحزب الجمهوري.

ويأتي هذا التقدم مع استمرار فرز الأصوات في ولايات رئيسية أخرى، حيث تتجه الأنظار إلى النتائج في الولايات المتأرجحة التي ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية في سباق بين ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

كارولينا الجنوبية، التي تمثل قاعدة جمهورية قوية، تصوت تاريخيًا لصالح الحزب الجمهوري.