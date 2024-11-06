عاجل.. هاريس تفوز في ولاية فيرمونت

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أحمد جودة - القاهرة - فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس بمعقل الحزب الديمقراطي في فيرمونت.

وصوتت الولاية الصغيرة لصالح المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الثماني السابقة.

كان حاكم فيرمونت فيل سكوت، وهو جمهوري، منتقدًا للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وصوت لصالح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" فوز هاريس في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.