المقاومة اللبنانية تستهدف صفد بصلية صواريخ وإسرائيل تعلن اعتراض مسيرات

بيروت ـ القدس المحتلة ـ وكالات: أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف مدينة صفد بصلية صاروخية كبيرة، وقال حزب الله إن ذلك يأتي «دعمًا لشَعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزَّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشَعبه».

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أربع طائرات بدون طيار قادمة من لبنان والشرق.

ونقل موقع 0404 الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن سلاح الجو نجح في اعتراض أربع طائرات بدون طيار كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان وبعضها من الشرق.