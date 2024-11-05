الأميركيون يختارون بين ترامب وهاريس

واشنطن ـ وكالات: بدأ الأميركيون التصويت لاختيار رئيسهم للسنوات الأربع المقبلة، من بين كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وقبيل التصويت تعهد دونالد ترامب «بقيادة الولايات المتحدة والعالم» نحو «قمم مجد جديدة» في كلمته الختامية في تجمعه الانتخابي الأخير. وقال للحشود في جراند رابيدز في ولاية ميشيجن المتأرجحة «بتصويتكم يمكننا حل كل مشكلة تواجهها بلادنا وقيادة الولايات المتحدة لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة». أما المرشَّحة الديموقراطية كامالا هاريس فقد حذرت خلال آخر تجمّع انتخابي كبير لها صباح الاثنين، قبيل ساعات من افتتاح مراكز الاقتراع، من أنّ «هذه قد تكون واحدة من أكثر الانتخابات تقاربًا في النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ».

وقالت نائبة الرئيس «لدينا الفرصة لأن نطوي أخيرًا صفحة عقد من مشروع سياسي قاده الخوف والانقسام»، ورغم أن جميع الأنظار تتجه في المقام الأول إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أيضًا أن ينتخب الأميركيون أعضاء جُدد في مجلسي الشيوخ والنواب.