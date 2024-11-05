إسرائيل تصعد القصف على غزة .. والفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بالضغط

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

صعَّد الاحتلال الإسرائيلي من قصفه على مختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفًا أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى مرتكبًا المزيد من المجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة. وقالت مصادر طبية في غزَّة إن 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا من الأهالي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

كما نقلت الفرق الطبية جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزَّة، ووقعت إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع النفق بمدينة غزَّة.

وقد ارتقى شهداء، وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان في جباليا البلد شمال قطاع غزَّة.

كما وقع شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا سكنيًّا بمنطقة التوبة غرب مُخيَّم جباليا.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن مجموعة من الأطفال أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة، مساء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف طابقًا في المستشفى، وذلك عقب مغادرة وفد من منظمة الصحة العالمية وإجلاء بعض الجرحى.

ووسط القطاع، انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 5 شهداء جدد من تحت أنقاض منزلي عائلتين تعرَّضتا للقصف في المُخيَّم الجديد غرب مُخيَّم النصيرات.

جدير بالذِّكر أن وزارة الصحة في غزَّة أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43 ألفًا و341 شهيدًا و102 ألف و105 مصابين، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو دينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة «الأونروا»، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو ردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف «الأونروا»، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

كما أدان أبو ردينة، هجوم المستعمرين فجر أمس، على مدينة البيرة، وإحراق نحو 20 مَرْكبة للفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلَّا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شَعبنا ومقدَّساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.

وطالب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شَعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.