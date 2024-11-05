مقتل عنصرين بالحرس الثوري الإيراني بتحطم مروحية أثناء عمليات قتالية

طهران ـ ا.ف.ب: قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني أحدهما برتبة عميد في حادث تحطُّم مروحية في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي. وأفادت وكالة «إرنا» الإخبارية الرسمية عن «تعرض طائرة خفيفة جدًّا من نوع (جايروبلين) التابعة للقوات البَرِّية لحرس الثورة الإسلامية، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية في جنوب شرق إيران» في محافظة سيستان بلوشستان. وأضافت أن القتيلين هما قائد لواء نينوى بمحافظة لستان العميد حميد مازندراني والطيار حامد جندقي، وهو من عناصر القوات البَرِّية للحرس الثوري، تنفذ القوات المسلحة الإيرانية عملية في المنطقة منذ 26 أكتوبر.

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