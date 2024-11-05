نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انتخابات أمريكا 2024.. السباق نحو البيت الأبيض بين ترامب وهاريس (تغطية مباشرة لحظة بلحظة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت مراكز الاقتراع في ولايات الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أبوابها في حدود الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع الجمهوري دونالد ترامب، ويمكنك الاطلاع على آخر أخبار الانتخابات الأميركية ونتائجها، وتغطية حصرية لأحدث المستجدات المحلية والدولية حول الانتخابات، ويمكنك التعرف على النتائج لحظة بلحظة، وكل ما يتعلق بشأن السباق للبيت الأبيض.

تغطية مباشرة.. انتخابات أمريكا 2024 لحظة بلحظة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، تغطية مباشرة لـ انتخابات أمريكا 2024 لحظة بلحظة، وآخر التطورات وكواليس التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت كما يلي:

(12:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

بدء التصويت في فيرمونت

مع تجاوز الوقت الساعة الخامسة صباحا بقليل (10:00 بتوقيت غرينتش) على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتحت مراكز الاقتراع في فيرمونت أبوابها أمام الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشاير مباشرة بعد منتصف ليل الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

(12:46 مساءً بتوقيت القاهرة)

تعادل ترامب وهاريس بأولى الدوائر الانتخابية

وعلى غرار ما تظهره استطلاعات الرأي، لم ينجح الناخبون الستة في قرية ديكسفيل نوتش الصغيرة في غابات ولاية نيوهامبشر عند حدود الولايات المتحدة الشمالية مع كندا في الفصل بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكعادتها منذ العام 1960، بدأت في هذه القرية عند منتصف ليل الثلاثاء عمليات الاقتراع ما يجعلها تحمل لقب "الأولى في الأمة" (First in the Nation).

واستغرقت عمليات التصويت دقائق معدودة فقط وكذلك فرز الأصوات وإعلان النتائج مع 3 أصوات للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس و3 أخرى لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وتسمح القوانين الانتخابية في ولاية فيرمونت الصغيرة -الواقعة في شمال شرق البلاد للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة- بفتح مراكز الاقتراع اعتبارا من منتصف الليل وإغلاقها عندما يدلي جميع المسجلين على اللوائح، بأصواتهم.

(01:03 مساءً بتوقيت القاهرة)

القضايا الكبرى خلال الحملات الانتخابية

ركز المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على عدد من القضايا بحملاتهما في هذه الانتخابات التي انطلقت عمليات الاقتراع فيها قبل قليل ووصفت بأنها الأكثر إثارة في تاريخ البلاد.

(01:09 مساءً بتوقيت القاهرة)

عمليات الاقتراع ساعة بساعة

تمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية، وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحا (10:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة الواحدة صباحا (06:00 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء.

(02:04 مساءً بتوقيت القاهرة)

فتح مراكز الاقتراع في 6 ولايات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في كونيتيكت وإنديانا وكنتاكي ومين ونيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا.

وفي وقت سابق، فتحت صناديق الاقتراع في فيرمونت ونيوهامبشير في الشمال الشرقي للبلاد.

(02:16 مساءً بتوقيت القاهرة)

في قرية جدها الهندي.. سكان يصلون لهاريس

أقام كاهن هندوسي في قرية أجداد كامالا هاريس بجنوب الهند صلوات اليوم الثلاثاء للدعاء لها بالفوز.

ونظم أهل قرية "ثولاسندرابورام" في ولاية تاميل نادو هذه المراسم التي حضرها أكثر من 12 منهم وبعض السياح.

وولد بي في جوبالان، وهو جد هاريس من ناحية الأم، قبل أكثر من قرن في تلك القرية قبل أن يهاجر إلى تشيناي عاصمة الولاية.

وكان جوبالان مسؤولا حكوميا رفيع المستوى قبل تقاعده.

وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية الصلاة "يجب أن تفوز كامالا هاريس".

(03:02 مساءً بتوقيت القاهرة)

ولايات الجدار الأزرق الحاسمة.. تعرف عليها

تعد ولايات الجدار الأزرق مؤثرة وذات دور محوري في الانتخابات الأميركية، ويبلغ مجموع مقاعدها في المجمع الانتخابي 227، وعرفت بتماسكها الانتخابي ودعمها للديمقراطيين منذ عام 1992 إلى عام 2012، حتى عُدّت معقلا مضمونا لهم في الانتخابات.

(03:24 مساءً بتوقيت القاهرة)

في أي ساعة تغلق مراكز الاقتراع؟