نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل ‏مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

وتفتح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.