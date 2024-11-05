نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاضٍ في بنسلفانيا يسمح لماسك بالتبرع بمليون دولار يوميًا للناخبين في الولايات المتأرجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سمح قاضٍ في ولاية بنسلفانيا لرجل الأعمال إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بالتبرع بمليون دولار يوميًا لدعم الناخبين في الولايات المتأرجحة، في تطور لافت على الساحة الانتخابية الأمريكية.

جاء القرار بعد شهادة أدلى بها مساعد لماسك، اعترف خلالها بأن المجموعة السياسية التابعة للملياردير اختارت الفائزين في المسابقة بشكل محدد.

محاولات لتحدي القرار

حاول محامو مجموعة "أمريكا - لجنة العمل السياسي"، التي تدعم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب وتتبع ماسك، إقناع القاضي أنجيلو فوجليتا بأن المسابقة لم تكن "يانصيبًا غير قانوني"، كما ادعى المدعي العام في فيلادلفيا.

ومع ذلك، لم تقبل المحكمة الحجة، مما سمح لماسك بالمضي قدمًا في التبرعات.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

يأتي هذا القرار في وقت حساس، إذ يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم، الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة ونائبه.

تشهد الانتخابات سباقًا محمومًا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، وسط حملات انتخابية مكثفة.

تداعيات القرار

من المتوقع أن يثير قرار المحكمة جدلًا واسعًا، حيث تزداد الانتقادات حول دور المال والتأثير السياسي في العملية الانتخابية الأمريكية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشخصيات البارزة مثل إيلون ماسك.