نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالم بيتش تستعد لاستقبال ترامب قبيل الإدلاء بصوته في الانتخابات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح مهران عيسى، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في ولاية فلوريدا، بأن الهدوء يسود أهم شوارع مدينة بالم بيتش، والتي تُعتبر مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

من المقرر أن يصل ترامب إلى المدينة في ساعة متأخرة من هذا اليوم، ليبيت ليلته هناك بعد إنهاء جولته الانتخابية في الولايات المتأرجحة.

حفل عشاء مع كبار المساعدين

أوضح عيسى في رسالة على الهواء أن ترامب سيقيم الليلة حفل عشاء يجمع كبار مساعديه ومستشاريه في حملته الانتخابية.

هذا الحفل يُعد جزءًا من الاستعدادات النهائية قبل أن يدلي ترامب بصوته غدًا صباحًا في أحد مراكز الاقتراع بالمدينة.

وعلى الرغم من تصريحات سابقة أدلى بها ترامب بشأن رغبته في التصويت المبكر لتشجيع هذا الخيار بين الناخبين، إلا أنه اختار في النهاية التصويت بشكل مباشر.

تسليط الأضواء على تصريحات ترامب

وأشار عيسى إلى أن وسائل الإعلام ستوجه أنظارها إلى بالم بيتش لرصد أي تصريحات قد يدلي بها ترامب بخصوص النتائج الأولية للانتخابات.

وتُعرف ولاية فلوريدا بطابعها الجمهوري، حيث حقق الحزب فوزًا في الانتخابات السابقة.

في الساعات الأخيرة، يكثف ترامب ومؤيدوه جهودهم لحشد الناخبين وكسب أصوات إضافية في هذه الولاية الحاسمة.

جهود مكثفة في ولاية فلوريدا

تظل ولاية فلوريدا واحدة من أهم المحطات الانتخابية التي يسعى ترامب للحفاظ على نفوذه فيها.

ويواصل فريقه العمل المكثف لكسب الدعم، في حين ينتظر الجميع ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات.