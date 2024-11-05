الاستخبارات الأمريكية تحذر من محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الاستخبارات الأمريكية تحذيرات مكثفة بشأن محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وذكرت الاستخبارات أن خصومًا أجانب يحاولون زعزعة الاستقرار وإثارة الشغب في مختلف الولايات الأمريكية.

محاولات للتأثير على مسؤولي الانتخابات

أكدت الاستخبارات أن المحاولات الأجنبية لا تستهدف فقط إثارة الفوضى على نطاق واسع، ولكنها تهدف أيضًا إلى تهديد مسؤولي الانتخابات بشكل خاص.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تُعد جزءًا من محاولات أوسع للتأثير على سير العملية الانتخابية.

رصد محاولات التدخل

صرحت الاستخبارات الأمريكية برصد محاولات متعددة من قبل خصوم أجانب للتدخل في الانتخابات، ما يضع الجهات الأمنية في حالة تأهب قصوى.

تأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على أمن الانتخابات وسلامة الديمقراطية الأمريكية.

الاستعدادات لمواجهة التهديدات

في مواجهة هذه التهديدات، تعمل السلطات الأمريكية على تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة أي أنشطة مشبوهة تهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية.