نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبادل الهجمات بين حملتي ترامب وهاريس في ويسكونسن قبل ساعات من الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ممدوح أبوالغنم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في ولاية ويسكونسن، أن حملتي دونالد ترامب وكامالا هاريس تشهدان تبادلًا حادًا للهجمات، وذلك خلال التجمع الانتخابي الأخير لكل من الحزبين في الولاية، حيث تعد ويسكونسن من الولايات الحاسمة في الانتخابات الأمريكية 2024.

تصريحات جيمس ديفيد فانس

في رسالته على الهواء، أوضح أبوالغنم أن جيمس ديفيد فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، وجه انتقادات لاذعة للحزب الديمقراطي وكامالا هاريس.

وحثّ فانس الجمهوريين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مشيدًا بمن شاركوا في الاقتراع المبكر وواصفًا إياهم بأنهم قاموا بعمل مهم.

كما دعا الجمهوريين إلى تشجيع الآخرين على التصويت، مقترحًا أن يحضر كل منهم تسعة أشخاص آخرين إلى مراكز الاقتراع.

وأضاف قائلًا: "لا أدري لماذا حدد 9 أشخاص، لكنه يريد تكثيف عملية الاقتراع لصالح الجمهوريين، خاصة وأن المدينة تشهد تقاربًا كبيرًا بين الفائز والخاسر".

تحذير فانس للجماهير

لفت فانس الانتباه إلى أهمية الساعات المقبلة، محذرًا أن ما سيحدث خلال الـ24 ساعة القادمة قد يكون حاسمًا، إذ أشار إلى إمكانية استيقاظ الناخبين صباح الأربعاء ليجدوا أن كامالا هاريس أصبحت رئيسة للولايات المتحدة.

هذا التحذير يهدف إلى تعزيز حشد الجمهوريين ودفعهم للمشاركة الفعالة في الانتخابات.

كواليس الانتخابات الأمريكية في ويسكونسن

التجمعات الانتخابية في ويسكونسن تعكس الأجواء المتوترة والتنافس الشديد بين المرشحين.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تكتسب الولاية أهمية استراتيجية، وقد تكون نتائجها حاسمة في تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.