نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامالا هاريس تختتم حملتها الانتخابية بتصريحات واثقة بالفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في نهاية حملتها الانتخابية، أعربت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن ثقتها في تحقيق النصر على خصمها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وفي خطابها الختامي، أكدت هاريس قائلة: "سنفوز بالانتخابات"، معربة عن استعدادها لتولي قيادة الولايات المتحدة.

كما شددت هاريس على أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمستقبل الشعب الأميركي، مؤكدة أن "كل صوت له وزنه". وأشارت إلى عزمها على تجاوز حالة الانقسام وتوحيد الأميركيين، واعدةً بأن تعمل وفقًا لرؤية جديدة تسعى لتحقيق الاستقرار والعدالة للجميع.

في تصريحاتها، فضلت هاريس تجنب الحديث المباشر عن خصمها ترامب، ولكنها وجهت رسائل ضمنية كردٍ على تصريحاته الأخيرة. كما أعربت عن فخرها بتواصلها مع المجتمع البورتوريكي، مؤكدة أن هدفها هو أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين، بغض النظر عن أصولهم وخلفياتهم، مشيرةً إلى أن "الزخم في صالحنا" في هذه الانتخابات الحاسمة.