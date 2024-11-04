نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاخام إسرائيلي يصلي من أجل فوز ترامب في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاخام إسرائيلي يدعو للصلاة من أجل فوز المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه "يتمتع بصفات جيدة".

وفي التسجيل، يظهر الحاخام الإسرائيلي مائير مزوز وهو يدعو اليهود للصلاة من أجل فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وقال: "على الرغم من أنه (ترامب) من أصل ألماني، إلا أنه يتمتع بصفات جيدة".

وتراقب إسرائيل عن كثب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة غدا الثلاثاء، وإن كان من الواضح أن أوساط واسعة فيها تفضل فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.

الجدير بالذكر أنه ثمة اتفاق بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس على استمرار دعم واشنطن لما تعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لا سيما في ظل الحرب الراهنة على قطاع غزة ولبنان.

ومنذ بدء الحرب على غزة، في 7 أكتوبر 2023، تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل دعما عسكريا ومخابراتيا وسياسيا لم تكن الحرب لتستمر من دونه.

ويؤكد كل من هاريس وترامب دعمهما لتل أبيب، رغم إطلاقهما بوتيرة متباينة تصريحات دعائية رمادية عن إنهاء الحرب، لمغازلة ناخبين بينهم الأمريكيون من أصول عربية وإسلامية.

وفي ظل منافسة محتدمة مع ترامب على جذب أصوات الناخبين، أعلنت هاريس في أكثر من مناسبة أنه آن الأوان لإنهاء الحرب في غزة.

ولم توضح هاريس ما إذا كانت إدارتها، في حال الفوز، ستتعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحزم مقارنة بدعم إدارة بايدن المستمر له منذ أكثر من عام من الإبادة المتواصلة.

كما سبق أن دعا ترامب إلى إنهاء الحرب، ولكن سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية ما تزال غير واضحة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم غد الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري.

وسيشارك فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، التي تترشح عن الحزب الديمقراطي.