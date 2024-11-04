عدوان إسرائيلي على دمشق
استهدف قصف إسرائيلي -اليوم الاثنين- محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أورد إعلام سوري رسمي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" من الجولان المحتل مستهدفة عددا من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى لبعض الخسائر المادية.
ويشن العدو الإسرائيلي منذ سنوات غارات على سوريا، وكثف تلك الهجمات منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
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