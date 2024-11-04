العالم اليوم - دمشق.. قصف اسرائيلي يستهدف محيط "السيدة زينب"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - استهدف قصف اسرائيلي، يوم الإثنين، محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.

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