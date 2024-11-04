إسرائيل ترتكب سبع مجازر فـي غزة وحصيلة شهداء العدوان أكثر من 43 ألفا و314 شهيدا

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي 55 شهيدًا و192 مُصابًا خلال 24 ساعة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43314 شهيدًا أو 102019 مُصابًا منذ السابع من اكتوبر 2023. وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية البَرِّية لليوم 29 بجباليا وبيت لاهيا . وارتقى شهيدان ووقع جرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة النجار في جباليا البلد، وما زال عدد من المحاصرين داخل المنزل. واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة ورش أغا فجر اليوم بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وهناك مناشدات بانتشال الشهداء والعالقين من تحت ركام المنزل. واستشهد الفلسطيني إسماعيل الكحلوت في قصف الاحتلال المستمر على شمال غزَّة. وكان ستة عشر فلسطينيًّا استشهدوا في غارتين منفصلتين على بيت لاهيا. وفي غزَّة ارتقى شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو العوف في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزَّة. ونفَّذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا قرب مستشفى الدرة على شارع صلاح الدين شرق حي التفاح شرق مدينة غزَّة.. واستشهد فلسطينيان بينهم طفلة أمام عيادة مسقط بحي الصبرة خلال الانتظار للحصول على تطعيم شلل الأطفال.

وواصل جيش الاحتلال عمليات القصف المكثف في مُخيَّم النصيرات لليوم الثالث ما أسفر عن استشهاد 45 فلسطينيًّا وإصابة 150 خلال يومين إضافة إلى تدمير 248 وحدة سكنية. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية غرب مُخيَّم النصيرات وسط القطاع. واستشهد ستة فلسطينيين بصاروخ أطلقته طائرات الاستطلاع على مدخل مخيم البريج وسط القطاع .وارتقى شهيدان وجرحى باستهداف الاحتلال حي النصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة. من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال صباح أمس مقتل جندي إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية في شمال قطاع غزَّة.

وكان أمس الأول قتل جنديان من كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي في معارك جباليا شمال قطاع غزَّة، وأصيب جندي في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، بجروح خطيرة.