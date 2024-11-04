استطلاع .. معظم سكان الكيان الإسرائيلي يؤيدون ترامب لرئاسة أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز إسرائيلي أن أغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أفضل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من حيث مصالح إسرائيل، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وجاء في الاستطلاع أن 72% من الإسرائيليين يعتقدون أن ترامب أفضل لإسرائيل، مقارنة بـ11% يفضلون هاريس.

ولا يرى السكان العرب داخل أراضي 48 ، (46%) أي فرق بين الاثنين، لكن هناك أفضلية طفيفة لترامب (27% مقابل 22.5% لهاريس).

ومن حيث النوع الاجتماعي، فإن الدعم لهاريس باعتبارها المرشحة المفضلة لمصالح إسرائيل منخفض ومتماثل بين النساء والرجال.

من ناحية أخرى، أعرب عدد أكبر من الرجال عن دعمهم لترامب مقارنة بالنساء.