العالم اليوم - ترامب يعول على "البقالة" لحصد أصوات الولايات المتأرجحة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - يرتقب أن تعلب الولايات المتأرجحة دورا حاسما في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأمر الذي يدفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس إلى تكثيف الحملات الاتخابية في هذه الولايات.

ويحاول الجمهوريون خلال حملتهم الانتخابية في الولايات المتأرجة الإشارة إلى معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في البلاد، حيث يأملون أن يعاقب الناخبون الحزب الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع.

ويضع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال فترة تولي الرئيس جو بايدن لمنصبه الديمقراطيين في موقف دفاعي على مستوى البلاد.

وفي الوقت الذي انخفض التضخم الغذائي خلال العام الماضي، تظل الأسعار أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو ما يبرز في ولايات مثل ولاية كيستون وولاية بنسلفانيا التي شهدت أعلى تضخم في أسعار البقالة في عام 2023.

تحديد توجهات الناخبين

ولا يعرف خبراء الاقتصاد بالضبط ما وراء هذا الارتفاع، لكنهم يشيرون إلى أنه مرتبط على الأرجح بتكاليف العمالة والمنافسة في قطاع البقالة وقضايا سلسلة التوريد، وهي من بين عوامل أخرى.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" فقد تحدد هذه التداعيات مصير الديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة الحاسمة، وفقا لمقابلات أجريت مع أكثر من 30 ناخبا ومسؤولا منتخبا وناشطا سياسيا.

ولا تشكل تكلفة الغذاء القضية الوحيدة التي تحدد تصورات الناخبين في تلك السباقات، إلا أنها أعطت الجمهوريين ورقة قوية للنقاش في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات.

احتفاظ الديمقراطيين بمعقلهم

وتقضي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يومها الأخير في حملتها الانتخابية قبل موعد الانتخابات المقرر يوم الثلاثاء في ولاية بنسلفانيا.

وقد أشارت خلال حملتها الانتخابية في شمال فيلادلفيا الشهر الماضي، أن "الطريق إلى النصر يمر عبر فيلادلفيا وبنسلفانيا".

ويشكل الإقبال على التصويت في المدينة، معقل الديمقراطيين، أهمية بالغة لفرص هاريس في الفوز بالولاية وأمل الديمقراطي الحالي بوب كيسي في الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ.

كما يشكل هذا عاملا في محاولات الديمقراطيين صد تحدي الحزب الجمهوري في منطقة مجلس النواب في ألينتاون، على بعد ساعة شمال فيلادلفيا.

وعود الجمهوريين

وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تايلور روجرز إنه إذا انتخب، فإن ترامب "سيخفض الضرائب ويطلق العنان للطاقة الأمريكية لخفض أسعار البقالة والسلع الأخرى".

وقال روجرز في بيان: "من الحبوب إلى المخبوزات والدجاج ولحوم البقر والبيض والحليب، يدفع الأمريكيون ثمن سياسات كامالا الفاشلة لمجرد وضع الطعام على المائدة لأسرهم".

وقد تحدى الخبراء الاقتصاديون، فكرة أن ترامب سيكون قادرا على تحقيق ذلك من خلال سياساته المقترحة. كما حذرت هاريس وديمقراطيون آخرون من أن وعده برفع التعريفات الجمركية الشاملة من شأنه أن يؤدي في الواقع إلى تضخم الأسعار.