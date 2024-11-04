العالم اليوم - أحزمة "الشمس والصدأ والحبوب".. خريطة لا تعرفها لأميركا

انتم الان تتابعون خبر أحزمة "الشمس والصدأ والحبوب".. خريطة لا تعرفها لأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - ينظر إلى الولايات المتحدة كخليط من المناطق التي قد تكون حدودها مربكة ومثارا للجدال، خاصة يوم انتخابات الرئاسة.

وعلى مر العصور، حاول محللون إيجاد صيغ مناسبة لتقسيم الولايات المتحدة على أسس ما، تسهل فهم تفاعل الجغرافيا مع التركيبة السكانية، بما ينعكس على سلوك الناخبين المتوقع.

ويستعرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تقسيما غير شائع للولايات المتحدة، لكنه قد يكون مفيدا في رسم خريطة جديدة للبلاد مع اقتراب الانتخابات.

وجاء تقسيم الصحيفة للولايات المتحدة كالتالي:

حزام الشمس

صاغ هذا المصطلح المحلل السياسي كيفن فيليبس عام 1969 لوصف الولايات الجنوبية المشمسة، حيث كان الديمقراطيون البيض يهاجرون بعد حركة الحقوق المدنية.

وتبدو المنطقة غير محددة المعالم، لكن باستخدام أوسع تعريف لها فإنها تمتد من فلوريدا إلى أجزاء من جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك ولايات خليج المكسيك وتكساس ونيو مكسيكو وأريزونا، مع أطراف شمالية في كولورادو وكارولينا الشمالية.

ويشمل حزام الشمس منطقة فرعية واحدة على الأقل هي الجنوب العميق، تتكون هذه المنطقة من ولايات تقع على طول خليج المكسيك، بالإضافة إلى ولاية كارولينا الجنوبية، وقد تشمل الجزء الغربي من ولاية تينيسي.

ويُعرَّف الغرب الأوسط من قبل مكتب الإحصاء بأنه ولايات إلينوي وإنديانا وأيوا وكانساس وميشيغان ومينيسوتا وميسوري ونبراسكا وداكوتا الشمالية وأوهايو وداكوتا الجنوبية وويسكونسن.

وتقع السهول الكبرى داخل هذه المنطقة، التي تحتوي على ولايات تقع وسط البلاد معروفة بأراضيها الزراعية، وتمتد من أقصى الشمال مثل داكوتا الشمالية إلى أجزاء من شمال تكساس.

حزام الصدأ

يعود المصطلح إلى السباق الرئاسي عام 1984، عندما زعم المرشح الديمقراطي والتر مونديل أن الرئيس رونالد ريغان "يحول منطقة الغرب الأوسط الصناعية إلى منطقة صدئة"، ولعل هذا هو ما يجعل بعض الأميركيين يعتبرون هذا المصطلح مهينا وقديما في آن معا.

ويشمل حزام الصدأ المناطق المعروفة بصناعات الصلب والفحم، بما يشمل أجزاء من ويسكونسن وإنديانا وإلينوي وميشيغان وميسوري وأوهايو وبنسلفانيا وغرب فرجينيا وأجزاء من شمال ولاية نيويورك.

وعندما كانت أعداد السكان في الولايات تتزايد في حزام الشمس، بدأت ولايات حزام الصدأ تفقد كتلتها السكانية مع شح فرص العمل في قطاع التصنيع.

حزام الحبوب

ويعرف أيضا باسم حزام الذرة، ويشمل الولايات التي تغذي البلاد بالمحاصيل الزراعية، ويمتد من آيوا إلى أوهايو.

حزام الكتاب المقدس

يشير إلى الجنوب العميق، الذي يشمل كنتاكي وفيرجينيا وغرب فرجينيا وميسوري وشرق تكساس، حيث المسيحية البروتستانتية الإنجيلية مصدر ثقافي قوي للسكان.

الطريق الحزام (الدائري)

يعبر عن قلب السياسة الأميركية ويشير إلى واشنطن العاصمة، حيث يقع طريق سريع بين الولايات يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر ويحيط بالعاصمة وضواحيها، وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف المشهد السياسي في البلاد.