قاذفة أميركية تنضم إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان

سيئول ـ ا.ف.ب: أجرت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة مناورات جوِّية مشتركة شاركت فيها قاذفة ثقيلة، وفق ما أعلن جيش سيئول، ردًّا على اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ بعيد المدى.

وجرت المناورات بعد ثلاثة أيام على إطلاق بيونج يانج أحد صواريخها البالستية العابرة للقارات الأقوى والأكثر تقدُّمًا والمعتمدة على الوقود الصلب والذي قال خبراء إن بإمكانه بلوغ البَر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي إن القاذفة الأميركية «بي ـ1بي» ومقاتلات «إف ـ 15كاي» و»كاي إف ـ 16» الكورية الجنوبية وطائرات «إف ـ2» اليابانية شاركت في المناورات. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن «المناورات تظهر التزام تحالف جمهورية كوريا والولايات المتحدة حيال الردع المتكامل الموسّع ردًّا على التهديدات النووية والصاروخية القادمة من كوريا الشمالية».