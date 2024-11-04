التحالف يستقدم تعزيزات عسكرية إلى قواعده فـي سوريا

دمشق ـ لندن ـ د.ب.أ: استقدمت قوَّات التحالف تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا.
وقال ما يُسمَّى المرصد السوري ومقرّه لندن في بيان صحفي «استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية ولوجستية وأسلحة على متن طائرة شحن لقاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، لتعزيز القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية والتأهب في حال استهداف القواعد الأميركية».
وأشار إلى أن قاعدة خراب الجير بريف الحسكة شهدت السبت هبوط طائرة شحن عسكرية محمَّلة بمعدَّات عسكرية ولوجستية.
وتنتشر في سوريا تسع قواعد أميركية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.
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