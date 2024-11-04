إيران تتوعد برد «قاس» على هجمات إسرائيل وأميركا تنشر قاذفات بي ـ 52

طهران ـ واشنطن ـ وكالات: تعهَّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي السبت توجيه «ردٍّ قاسٍ» على الهجمات التي شنتها إسرائيل على طهران بدعم من الولايات المتحدة، فيما قال الجيش الأميركي إن قاذفات أميركية من طراز بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط.

وتعهَّد خامنئي بالردِّ على الهجمات التي تشنها واشنطن أو إسرائيل.

وقال أمام طلاب بطهران «على العدوَّين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردًّا قاسيًا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة».

من جانبها قالت القيادة العسكرية للشرق الأوسط والدول المحيطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «وصلت قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 ستراتوفورتريس من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية».

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأميركيين». يأتي ذلك فيما انطلقت مُسيَّرات «يوم الله»، صباح أمس العاصمة طهران، من ساحة فلسطين باتجاه مقر السفارة الأميركية السابقة في طهران، وكذلك في محافظات أخري، بمشاركة مختلف أطياف الشَّعب، ولا سيما الطلاب.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، بأنَّ المُسيَّرات أقيمت وسط مشاركة شَعبية حاشدة، حيث رفع المشاركون شعارات «الموت لأميركا» و»الموت لإسرائيل» و»جاء الأمر، وجاء فيلق القدس إلى الميدان».