أميركا تنتخب غدا .. وترامب وهاريس يسابقان الزمن لكسب الأصوات

واشنطن ـ ا.ف.ب: تستهدف كامالا هاريس منطقة «حزام الصدأ» بينما يتوجَّه دونالد ترامب إلى كبرى الولايات الحاسمة في مسعى أخير لكسب الأصوات قبل موعد الانتخابات المقررة يوم غد الثلاثاء والتي تشهد تقاربًا تاريخيًّا في التأييد.

وصوَّت 75 مليون شخص مبكرًا قبل ذروة الثلاثاء في وقت تظهر الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق. وحتى مساء السبت، لم يحقق أي المرشحين هامشًا أكبر من ثلاث نقاط في أي من الولايات السبع التي يتوقع أن تحسم النتيجة، وفق معدلات نتائج الاستطلاع الصادرة عن «ريل كلير بوليتيكس».

وسعَتْ هاريس لكسب التأييد في ولايات البحيرات الكبرى التي تعد أساسية بالنسبة للديموقراطيين، وقضت النهار في ميشيجان، بدءًا من ديترويت قبل التوقف في بونتياك وإقامة تجمّع انتخابي مساء في جامعة ولاية ميشيجان.