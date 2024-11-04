العالم اليوم - إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بتحطم مروحية

انتم الان تتابعون خبر إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بتحطم مروحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - قُتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني، أحدهما برتبة عميد، في حادث تحطّم مروحية في جنوب شرقي إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن "تعرض طائرة خفيفة جدا من نوع ’جايروبلين‘ التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية في جنوب شرقي البلاد" في محافظة سيستان بلوشستان عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وأضافت بأن القتيلين هما قائد لواء نينوى بمحافظة لستان العميد حميد مازندراني والطيار حامد جندقي، وهو من عناصر القوات البرية للحرس الثوري.

وتنفذ القوات الإيرانية عملية في المنطقة منذ 26 أكتوبر عندما قُتل 10 عناصر شرطة في هجوم تبنته جماعة "جيش العدل" السنية المتمركزة في باكستان.

وذكرت عدة وسائل إعلام بأن السلطات الإيرانية قتلت عددا من المسلحين واعتقلت عددا آخر أثناء العملية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشهدت محافظة سيستان بلوشستان، التي تعتبر واحدة من أفقر المحافظات الإيرانية وتضم عددا كبيرا من أفراد أقلية البلوش السنية، مواجهات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومتمردين من أقلية البلوش ومجموعات سنية متطرفة ومهربي مخدرات.

ونادرا ما تشهد إيران حوادث مروحيات، لكن الرئيس السابق إبراهيم رئيسي قتل عندما تحطّمت مروحيته في مايو ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وكان الرئيس المحافظ حينذاك بصحبة وزير الخارجية في عهده حسين أمير عبداللهيان و6 أشخاص آخرين قتلوا جميعا.