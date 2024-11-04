العالم اليوم - أرباح "رايان إير" تهبط بـ 18% في النصف الأول 2024

انتم الان تتابعون خبر أرباح "رايان إير" تهبط بـ 18% في النصف الأول 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلنت شركة رايان إير، الاثنين، تسجيل أرباح بعد خصم الضرائب أقل بقليل من توقعات المحللين للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر، إذ انخفض متوسط الأسعار 10 بالمئة خلال تلك الفترة، وهي الفترة التي تحقق فيها أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا معظم أرباحها عادة.

لكن شركة الطيران الأيرلندية قالت إن الانخفاضات في أسعار التذاكر تقترب من أن تكون متوازنة، وأن متوسط ​​الأسعار في الربع الحالي سيكون "أقل قليلا" فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح بعد الضريبة للنصف الأول من السنة المالية للشركة 1.79 مليار يورو (حوالي 1.95 مليار دولار)، وهو أقل بقليل من 1.8 مليار يورو المتوقعة في استطلاع أجرته الشركة لمحللين، لكن أقل 18 بالمئة من الفترة نفسها من العام السابق.

واختتم سهم شركة الطيران، وهي الأكبر في أوروبا من حيث أعداد الركاب، جلسة الجمعة عند 18.02 يورو، بانخفاض 5.5 بالمئة منذ بداية العام.

وتراجع السهم إلى 13.41 يورو في يوليو، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها إلى النصف تقريبا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، لكنه تعافى بفضل تصريحات أكثر إيجابية بشأن الأسعار في أواخر الصيف.