العالم اليوم - منظمة غير حكومية: إيران تعدم يهوديا على خلفية قضية قتل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إيرانيا يهوديا بعد إدانته بتهمة القتل، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية.

وقال منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، إن حكم الاعدام نفذ شنقا بآرون قهرماني في السجن في مدينة كرمانشاه، غربي البلاد.

وأوضحت المنظمة أن قهرماني كان قد أدين بتهمة ارتكاب جريمة قتل أثناء شجار وقع في الشارع.

ويأتي حكم الإعدام بحق اليهودي الإيراني في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل.

جدير بالذكر أن أعداد اليهود في إيران كانت تبلغ قرابة 100 ألف نسمة حتى أوائل الثمانينيات، ويعيشون في مدن طهران وأصفهان وشيراز، لكن الأغلبية منهم هاجرت منذ الإطاحة بنظام الشاه عام 1979، ولم يتبق منهم إلا قرابة 8 آلاف يهودي.