نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تصعيد في الحدود الشمالية: حزب الله يطلق 105 صواريخ على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الإسرائيلي بأن "حزب الله" اللبناني أطلق منذ صباح اليوم الاثنين 105 صواريخ وقذائف باتجاه إسرائيل، وفقًا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت". وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل التصدي لتحركات "حزب الله" لاحتواء الهجمات المستمرة.

تفاصيل الهجمات واستجابة الجيش الإسرائيلي

انطلقت صافرات الإنذار مساء أمس في عدد من المناطق الشمالية الإسرائيلية، من بينها ميرون وصفد والجليل الأعلى، بعد تصاعد القصف الصاروخي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن "حزب الله" استهدف، لأول مرة، قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي باستخدام صواريخ نوعية.

هجمات بالطائرات المسيّرة على مواقع إسرائيلية

في تصعيد لافت، أعلن "حزب الله" في بيانه الذي نقلته الوكالة الوطنية عن استهداف قاعدة إلياكيم العسكرية، جنوب مدينة حيفا، بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية، مما يشير إلى استخدام تقنيات جديدة في التصعيد العسكري.