نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قلق أممي من وجود قوات كورية شمالية في روسيا وتصعيد النزاع مع أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن "قلقه الشديد" إزاء تقارير تشير إلى وجود قوات كورية شمالية داخل روسيا واحتمالية نشرها في ساحة القتال ضد أوكرانيا. وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن هذه الخطوة قد تشكل تصعيدًا خطيرًا للنزاع الجاري بين موسكو وكييف.

تحذيرات دولية من تدويل النزاع

أشار جوتيريش إلى ضرورة تجنب تدويل النزاع بأي شكل من الأشكال، ودعا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ووفقًا لتقارير غربية، من المتوقع أن تنتشر القوات الكورية الشمالية في منطقة كورسك الروسية، حيث تصاعدت المواجهات مع القوات الأوكرانية التي سيطرت على مناطق واسعة منذ أغسطس الماضي.

مطالب أوكرانية بالدعم العسكري للحد من التصعيد

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية إلى السماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، منتقدًا ما وصفه بغياب الحزم الدولي تجاه التهديدات الروسية. بينما تواصل الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، تقييد استخدام أوكرانيا لصواريخها في الأراضي الروسية، خشية زيادة حدة الصراع.