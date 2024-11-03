نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات اليونانية إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال البلاد مساء يوم الأحد.

وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية أن الزلزال وقع قبالة ساحل شبه جزيرة خالكيذيكي على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرق سالونيك ثاني أكبر مدينة في اليونان.

وقال المعهد إن الزلزال وقع الساعة السابعة وثلاث دقائق مساء بالتوقيت المحلي (17.03 بتوقيت غرينتش) على عمق 15.9 كيلومتر.

وأضاف أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة بعد أربع دقائق، إلى جانب عدة هزات أصغر.

وأكد مسؤولو الشرطة وخدمات الإطفاء لوسائل الإعلام المحلية أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.

وصرح كوستاس بابازاكوس أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية وعلم الزلازل بجامعة سالونيك لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "هناك صدع صغير في المنطقة والتي تشهد نشاطا زلزاليا معتدلا".

وأوضح كوستاس بابازاكوس قائلا: "ستكون مفاجأة كبيرة إذا وقع حدث كبير".