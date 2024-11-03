نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي: هاريس تدلي بصوتها مبكرًا عبر البريد في انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة NBC الأمريكية، اليوم الأحد، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، أعلنت أنها أدلت بصوتها في الانتخابات، مبكرًا عبر البريد.

وقالت الشبكة إن هاريس، نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي، لن تسافر إلى ولايتها المسجلة فيها كناخبة وهي كاليفورنيا، ولن تحصل على الصورة التقليدية للمرشحين وهم يدخلون مراكز الاقتراع ويدلون بأصواتهم.

وتنافس هاريس، الرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة، الثلاثاء.