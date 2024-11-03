نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل 48 ساعة على الانتخابات.. ترامب يغازل النساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه سيكون "حامي" النساء، سواء أحببن ذلك أم لا، إذ قام ترامب بحملته الانتخابية مع رجال يستخدمون لغة متحيزة جنسيًا وفظة.

وأعرب ترامب عن انزعاجه من فكرة أن الزوجات قد يصوتن بشكل مختلف عن أزواجهن، وأشار الرئيس الجمهوري السابق إلى أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تحاول أن تصبح أول امرأة تفوز بالرئاسة الأمريكية وتصل إلى البيت الأبيض، سوف تصبح "مقهورة"، و"تنهار" في مواجهة زعماء مستبدين ذكور، يعتبرهم هو أقوياء.

وفي الأيام الأخيرة من حملته، تمسك ترامب بنظرة عالمية بشأن الجنس، يعتبرها منتقدوه غير معاصرة وأبوية، حتى مع اعترافه بأن لغته تسببت في "وقوعه في الكثير من المشكلات" مع مجموعة حاسمة من الناخبين.