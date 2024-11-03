نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارك عنيفة في جباليا مع تفاقم الوضع الكارثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف شهود عيان الوضع في منطقة جباليا، الواقعة شمالي قطاع غزة، الأحد، بأنه كارثي، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن الجيش الإسرائيلي جلب تعزيزات من مناطق أخرى من قطاع غزة لدعم عملية متواصلة في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يكثف هجماته على أهداف "إرهابية" في جباليا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات أمس السبت. وفى الوقت ذاته نقلت، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية في المنطقة ذاتها، الأحد.

وأفادت مصادر في جباليا أن المنطقة تشهد حاليًا معارك عنيفة بشكل خاص، حيث يقتل مدنيون نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت تقارير عن سقوط 3 قتلى في هجوم للقوات الإسرائيلية.

كما أفادت تقارير بمقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف شرق مدينة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة مقتل 27 شخصًا في هجمات واشتباكات خلال الساعات الـ 24 الماضية.