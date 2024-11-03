نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء يوم الأحد، حصيلة ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 لغاية يوم السبت 2 نوفمبر 2024.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، إن الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم السبت 2 نوفمبر 2024 أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 83 آخرين.

وأفاد المركز بأن الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 2986، فيما بلغ عدد المصابين 13402.

واندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأ الحزب إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل إسنادا ودعما لغزة في إطار الحرب الدائرة في القطاع، والتي اندلعت بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

واحتدم الصراع بشدة في الأسابيع الماضية مع قصف إسرائيل أماكن متفرقة في لبنان ناهيك عن العملية البرية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعدد من كبار قادة الحزب فيما يطلق حزب الله يوميا صواريخ على أهداف في إسرائيل، ويتصدى لمحاولة الغزو البري.