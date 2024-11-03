نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "الأكثر رعبا في العالم".. معلومات عن قاذفات بي 52 بعد وصولها إلى الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، وصول قاذفات بي 52 إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي وُصفت بأنها الأكثر رعبًا في العالم، بسبب قدرتها القتالية المخيفة، وبحسب منشور القيادة المركزية على حسابها الرسمي على منصة إكس «تويتر سابقا»، فإن هذه القاذفات من طراز B-52 Stratofortress تتبع جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية، وقد وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن نشر إمكانيات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط سيتم تفعيلها خلال الأشهر المقبلة، وذلك كجزء من خطوات "لحماية الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما ورد في بيان للبنتاجون، وتحذير لإيران، ونقلته شبكة سكاي نيوز.

ماذا نعرف عن قاذفات بي 52؟

وكشفت سكاي نيوز العربية، عن أن قاذفات بي 52 بدأ تصنيعها في أربعينيات القرن العشرين، حينما بدأت الولايات المتحدة في تطوير قاذفة استراتيجية ثقيلة بعد الحرب العالمية الثانية.

وقدمت شركة بوينج، إلى جانب شركات أخرى، تصاميمها للقوات الجوية الأمريكية، واستطاعت الفوز بعقد تصميم الطائرة بعد عدة مراحل من المفاوضات وتجارب التصاميم المختلفة.

وفي عام 1952، بدأت النماذج الأولية للطائرة بالدخول في مرحلة الإنتاج.

الصواريخ الأكثر رعبًا في العالم