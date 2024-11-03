نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إيران تهدد إسرائيل من جديد.. هل سيكون هناك هجوم وشيك؟ (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "لن نترك أي اعتداء على أمننا وسيادتنا دون رد، وأي خطأ يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي سيواجه برد قاسٍ"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الأحد، إن إيران وجبهة المقاومة ستقومان بكل ما يلزم من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتوعد سلامي الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوجيه ضربات قاسية من قبل المقاومة الإسلامية.

وأضاف سلامي، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي، يدفنون على جبهة قطاع غزة ولبنان، خلال المواجهات مع المقاومة.

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل عندما تخسر سياسيا فإنها تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا أن ما أسماها "الفئة القليلة المؤمنة في غزة ستنتصر على أمريكا والكيان الصهيوني".